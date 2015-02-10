В кафе на востоке столицы убит человек, трое ранены

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Один человек погиб, еще трое ранены в результате конфликта в кафе на востоке Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, около 23.30 в понедельник в кафе, расположенном на 15-й Парковой улице, произошел конфликт между посетителями, в ходе которого было применено оружие.

В результате инцидента один человек погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, полиция принимает меры для задержания правонарушителей, которые скрылись с места происшествия.