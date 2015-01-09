Подозреваемые в теракте в редакции Charlie Hebdo захватили заложников

Подозреваемые в нападении на редакцию Charlie Hebdo захватили заложников в городе Даммартен-ан-Гоэль, расположенном в 50 километрах к северу от Парижа, сообщает телеканал "Москва 24".

Предполагаемые организаторы нападения на редакцию сатирического журнала братья Куаши забаррикадировались в здании типографии CDT в промышленной зоне города. О количестве заложников пока не сообщается. Из-за проведения спецоперации закрыты две полосы аэропорта Шарля де Голля.

Ранее в городе Даммартен-ан-Гоэль преступники устроили перестрелку и угнали автомобиль. Владелица машины утверждает, что опознала в них Саида и Шерифа Куаши. В настоящее время в промзону, где разворачиваются события, прибыл полицейский спецназ и антитеррористические подразделения жандармерии.

По некоторым данным, подозреваемые в теракте в Париже принадлежат к отделению "Аль-Каиды" в Йемене.

Трагедия произошла утром 7 января. В редакцию сатирического журнала, который публиковал карикатуры на религиозные темы, ворвались вооруженные люди и открыли огонь. В результате стрельбы погибли 12 человек, в том числе 10 сотрудников издания и двое полицейских. Еще 11 человек получили ранения.

По этому делу уже задержаны 9 человек, при этом главные подозреваемые – братья Шериф и Саид Куаши – пока остаются на свободе. На севере Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.