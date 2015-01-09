Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

09 января 2015, 13:10

Подозреваемые в нападении на редакцию Charlie Hebdo захватили заложников

криминал теракты заложники жизнь в мире Charlie Hebdo

Подозреваемые в теракте в редакции Charlie Hebdo захватили заложников

Подозреваемые в нападении на редакцию Charlie Hebdo захватили заложников в городе Даммартен-ан-Гоэль, расположенном в 50 километрах к северу от Парижа, сообщает телеканал "Москва 24".

Предполагаемые организаторы нападения на редакцию сатирического журнала братья Куаши забаррикадировались в здании типографии CDT в промышленной зоне города. О количестве заложников пока не сообщается. Из-за проведения спецоперации закрыты две полосы аэропорта Шарля де Голля.

Ранее в городе Даммартен-ан-Гоэль преступники устроили перестрелку и угнали автомобиль. Владелица машины утверждает, что опознала в них Саида и Шерифа Куаши. В настоящее время в промзону, где разворачиваются события, прибыл полицейский спецназ и антитеррористические подразделения жандармерии.

По некоторым данным, подозреваемые в теракте в Париже принадлежат к отделению "Аль-Каиды" в Йемене.

Ссылки по теме

Трагедия произошла утром 7 января. В редакцию сатирического журнала, который публиковал карикатуры на религиозные темы, ворвались вооруженные люди и открыли огонь. В результате стрельбы погибли 12 человек, в том числе 10 сотрудников издания и двое полицейских. Еще 11 человек получили ранения.

По этому делу уже задержаны 9 человек, при этом главные подозреваемые – братья Шериф и Саид Куаши – пока остаются на свободе. На севере Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать