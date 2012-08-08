В Подмосковье женщина выбросила младенца из окна многоэтажки

ИТАР-ТАСС

В Сергиевом Посаде женщина выбросила новорожденного ребенка из окна многоэтажки. ЧП произошло утром 8 августа в доме на улице Дружбы. Тело новорожденной девочки обнаружили прохожие.

Как было установлено, матерью ребенка является 17-летняя местная жительница, которая скрывала от родителей свою беременность. 8 августа около 4 утра она втайне от родителей у себя в комнате родила девочку, не подававшую признаков жизни. Когда в квартиру зашла мать роженицы, она, испугавшись скандала, выбросила тело ребенка из окна.

По факту инцидента назначено судебно-медицинское исследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Напомним, что в конце июня 2012 года подобное преступление было совершено в подмосковном Долгопрудном. 27-летняя Галина Рябкова выбросила с балкона 15-ого этажа двух маленьких сыновей. Женщина объяснила свои действия тем, что дети ей надоели. В настоящее время подозреваемая находится под стражей, ей предъявлено обвинение в убийстве двух малолетних.