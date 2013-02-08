Количество смертей от передозировки за год увеличилось на 66%

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Количество смертей от передозировки наркотиков и психотропными веществами за год увеличилось на 66% - до 855 случаев, сообщил на пресс-конференции в пятницу, 8 февраля, глава управления ФСКН по Москве Вячеслав Давыдов. Он уточнил, что несовершеннолетних в этом списке нет.

Между тем, среди молодых людей до 18 лет количество отравлений наркотиками увеличилось вдвое - до 47 человек.

На учет в подразделения по делам несовершеннолетних за прошлый год встало 98 человек, употребляющих наркотики. Причем 49 из них - школьники. "Употребление психотропных веществ крайне отрицательно влияет на психику человека и зачастую приводит к суициду, - отметил Давыдов. - Молодежь сейчас не обеспокоена, не дорожит своим здоровьем. Мы в своей профилактической работе уделяем этому большое внимание. Однако решающее значение в это вопросе имеют семья, школа и выявление тех, кто "подсаживает" детей на наркотики".

По его словам, в основном наркотики прибывают в город из других регионов России и из-за рубежа, и лишь малая часть производится в столице. Наркомафия придумывает все более изощренные способы провоза незаконных веществ.

Так были зафиксированы попытки провоза 38 килограммов героина под видом моркови, банки меда, смешанного с метадоном. В одном из СИЗО в декабре 2012-го было изъято 25 апельсинов, накачанных героином, так же по видом соли для бани "Русская банька" продавался спайс.

Глава столичного управления ФСКН сообщил, что стратегия ведомства до 2012 года заключается в том, что снизить спрос на наркотики. "Причем мы не делим их по категориям - легких наркотиков не бывает", - подчеркнул Давыдов.