Задержан администратор ресторана, где нашли туши тигра и леопарда

Задержан администратор ресторана, где ели леопардов и тигров

В столице задержали администратора ресторана, где оперативники нашли куски туш амурского тигра и дальневосточного леопарда, сообщает телеканал "Москва 24".

В отношении подозреваемого – гражданина Вьетнама – завели дело по статье "Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных". Ему может грозить до трех лет колонии.

Напомним, в конце января на рынке "Садовод" полицейские изъяли шкуры и мясо амурского тигра и дальневосточного леопарда, занесенных в Красную книгу.

Глава Минприроды Сергей Донской не исключил, что мясо тигров привозят в Москву не в первый раз. "В Москве мы впервые сталкиваемся с таким случаем, очевидно, что это слаженное и отработанное системное нарушение законодательства", – сказал он.

Кроме того, Донской обратился к генпрокурору Юрию Чайке и главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под особый контроль расследование инцидента.

Отметим, что один килограмм мяса таких животных на черном рынке стоит порядка 100 тысяч рублей, голова и бедра – 250 тысяч, шкура – от 700 тысяч. Они используются для приготовления экзотических блюд в ресторанах восточной кухни, а также для изготовления препаратов восточной медицины.