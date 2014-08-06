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Происшествия

06 августа 2014, 14:41

Картины, украденные из музея Левитана, не были застрахованы

криминал картины Левитан Плес

Фото: ИТАР-ТАСС

Картины Левитана, похищенные из музея в Плесе 5 августа, не были застрахованы, поскольку страховка оформляется только при транспортировке в другой регион, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный департамент культуры и культурного наследия.

Все эти картины являются федеральной собственностью. Две из них были переданы музею в конце 80-х годов министерством культуры. Еще три были приобрел сам музей. По предварительной оценке, стоимость полотен - 77 млн рублей. Теперь в музее осталось 13 полотен Левитана.

Работники музея считают, что кража была совершена по заказу, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Картины висели совершенно в разных местах, но человек знал, куда идет и зачем идет", - рассказали в музее. Там отметили, что воры не срывали все подряд, а действовали четко, и это видно на видеозаписи. В музее также добавили, что связи между пятью похищенными картинами нет: они были написаны в разное время и с разным настроением.

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Напомним, что из дома-музея Левитана, входящего в структуру Плесского музея-заповедника, в Ивановской области в ночь на 5 августа похитили пять картин: "Овраг за забором", "Тихая речка", "Полустанок", "Речная заводь (Прудик)" и "Розы". Около 03.00 похитители закрасили из аэрозольного баллончика две камеры видеонаблюдения, после чего кувалдами разбили бронированное стекло окна дома-музея и проникли внутрь. В краже участвовали два человека.

В полиции считают, что преступление было спланировано заранее – картины похитили за четыре минуты. По горячим следам преступников задержать не удалось. Полиция готова к сотрудничеству (в том числе на конфиденциальной основе) с гражданами, обладающими значимой информацией, отмечается на сайте управления МВД по Ивановской области.

Музей Левитана в Плесе

Плес и Левитан
Плес, расположенный на берегу Волги, в 370 километрах от Москвы, входит в Золотое кольцо России и считается одной из важнейших точек туристических маршрутов и речных круизов. Туристическая привлекательность Плеса связана прежде всего с именем Исаака Левитана. Художник три года – с 1887 по 1889 – проводил теплый сезон в Плесе и написал около 200 местных пейзажей.

Музей Левитана открылся в городе в 1972 году, а восемью годами позже был создан Плесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, объединивший дом-музей художника, Музей пейзажа и выставку художественных промыслов региона.

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