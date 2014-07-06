Гражданин США получил ножевые ранения в центре Москвы

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Гражданин США российского происхождения получил ножевые ранения в ходе конфликта, произошедшего между ним и неизвестными в центре Москвы, сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел вечером 5 июля в районе дома 31/11 по Комсомольскому проспекту. Между гражданином США и двумя неизвестными произошел конфликт. Один из неизвестных нанес пострадавшему удары ножом в плечо и предплечье, после чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

Гражданин США с ранениями был доставлен в больницу.

По факту нападения проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.