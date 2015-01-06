Четыре грабителя украли из магазина на востоке города деньги и сейф

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Четверо неизвестных ограбили магазин на востоке города, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления МВД.

Во вторник, 6 января, примерно в 19.30 поступило сообщение о краже в магазине на улице Рудневка. По предварительным данным, четверо неизвестных вошли в магазин с пистолетом, похитили деньги и сейф с документами, после чего скрылись.

Как отметили в пресс-службе, в столице проводится комплекс мероприятий, направленных на розыск преступников. Размер материального ущерба в данный момент уточняется.