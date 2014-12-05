На юго-востоке города букмекерскую контору ограбили на 60 тысяч рублей

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На юго-востоке Москвы неизвестные ограбили букмекерскую контору, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в 3-м Крутицком переулке. По предварительным данным, нападение совершила группа из пяти человек. Сумма материального ущерба составила 60 тысяч рублей.

Отметим, похожее преступление произошло на северо-востоке Москвы в июле этого года. Однако тогда преступники ограбили сотрудников букмекерской конторы на Звездном бульваре на три миллиона рублей