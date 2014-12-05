В Подмосковье задержана женщина, прописавшая у себя около 200 мигрантов

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Полицейские задержали женщину, подозреваемую в организации незаконной миграции. Жительница Подмосковья зарегистрировала в своей квартире около 200 мигрантов.

Факт организации нелегальной миграции был выявлен 3 декабря в ходе оперативной проверки, сообщает пресс-служба подмосковного управления МВД.

В квартире одного из домов города Щелково хозяйка незаконно поставила на миграционный учёт 181 иностранного гражданина. Правоохранители установили, что владелица квартиры зарегистрировала иностранцев в своей квартире за вознаграждение, зная, что проживать там они не будут.

Подозреваемую задержали участковые уполномоченные. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции", хозяйка квартиры находится под подпиской о невыезде.