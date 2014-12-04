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В центре Москвы неизвестный убил 80-летнего пенсионера, несколько раз ударив его ножом, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В дежурную часть по району Замоскворечье поступило сообщение от 67-летней москвички. По словам заявительницы, в домофон ее квартиры позвонил неизвестный и представился курьером службы доставки кофе.

Незнакомец сообщил, что вчера они с супругом забыли расписаться в накладной и попросил впустить его в подъезд. Когда муж заявительницы открыл дверь квартиры, неизвестный несколько раз ударил его ножом, после чего скрылся.

В результате от полученных ранений потерпевший, 80-летний мужчина, скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".