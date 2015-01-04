Четверо неизвестных ограбили магазин на севере столицы

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На севере Москвы ограблен продуктовый магазин, сообщает Агентство "Москва".

Четверо грабителей, угрожая продавцу продуктового магазина на улице Генерала Рычагов 13, забрали 60 тысяч рублей, две коробки сигарет и взломали платежный терминал.

После совершения преступления неизвестные скрылись.

Общий размер материального ущерба устанавливается сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "разбой".

Напомним, разбойное нападение 4 января совершили в пиццерии на севере Москвы. Пятеро неизвестных в масках ворвались в пиццерию на проезде Черепановых, дом 10 в 5.30 утра и связали персонал, угрожая им огнестрельным и холодным оружием. Затем люди в масках забрали документацию и скрылись.