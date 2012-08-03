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Происшествия

03 августа 2012, 13:21

Задержан мигрант, перевозивший в нижнем белье героин

криминал наркоторговля наркотики мигранты преступления

ИТАР-ТАСС

В Москве задержан житель Таджикистана, который переносил в своих трусах героин, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСКН по столице.

"Оперативниками был задержан гражданин республики Таджикистан, находящийся в Москве без регистрации. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили в трусах 54 грамма героина", - говорится в сообщении.

Также оперативники провели обыск в квартире, где находились подельники возможного наркоторговца. Чтобы мужчины не выкинули товар, сотрудники полиции залезли в квартиру на третьем этаже через балкон.

"У подельника также обнаружили героин в нижнем белье. Помимо этого, у девушки в сумке нашли 116 граммов. Всего же в квартире обнаружено более 2 килограммов продукта, который "подсыхал" у окна", - уточняется в сообщении.

В отношении наркоторговцев возбуждено уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным полиции, каждое шестое преступление в столице совершается мигрантами. В первом полугодии 2012 года иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено каждое третье изнасилование, каждый шестой разбой, каждое восьмое преступление в сфере незаконного оборота наркотиков

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