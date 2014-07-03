Актер столичного театра задержан за хранение марихуаны

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Столичные полицейские задержали 30-летнего москвича, которого подозревают в хранении марихуаны, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Молодого человека задержали ночью 2 июля в ходе проведение оперативной операции "Мак". Полицейские остановили подозреваемого возле одного из домов на улице 800-летия Москвы. В ходе личного досмотра у москвича обнаружили и изъяли 10 пакетиков с веществом растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что оно является марихуаной. Общая масса составила более 6 граммов.

По информации агентства "Интерфакс", задержанным оказался актер театра Стаса Намина Иван Гуськов. На его счету более 20 ролей. В рок-опере "Иисус Христос Суперзвезда" Гуськов исполнял роли Иуды Искариота, Понтия Пилата и первосвященника Каиафы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.