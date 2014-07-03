Переданы в суд дела граждан СНГ, сбывавших наркотики в столичном клубе

Фото: ИТАР-ТАСС

Переданы в суд уголовные дела, возбужденные против граждан Таджикистана и Молдовы, сбывавших наркотики в ночном клубе. Один из правонарушителей пытался продать смесь кокаина и амфетамина, другой - кокаин, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Гражданина Таджикистана обвиняют в незаконном приобретении порошкообразного вещества массой 8,72 грамм, в котором содержались кокаин и амфетамин. Наркотик был расфасовал в 15 свертков. От сбыта вещества в одном из ночных клубов иностранец в январе этого года выручил 120 тысяч рублей. Затем гражданина задержали сотрудники УФСКН России по Москве. Запрещенные вещества из незаконного оборота были изъяты.

В тот же день в том же клубе был задержан гражданин республики Молдова: он пытался продать кокаин весом 0,71 грамм.

В настоящее время уголовные дела в отношении обоих правонарушителей направлены в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей.