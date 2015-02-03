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3 февраля, 21:26

В Подмосковье задержали мужчину с 7 килограммами марихуаны

криминал задержания ФСКН марихуана мо Рамененское

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В подмосковном Раменском полицейские задержали мужчину с 7 килограммами марихуаны, сообщает пресс-служба областного управления ФСКН.

Задержанный оказался 49-летним безработным гражданином России, ранее неоднократно судимым.

В момент задержания он находился в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, мужчина состоит на учете в наркологическом диспансере. В настоящее время, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее в Раменском районе был задержан 40-летний мужчина с 12,8 граммами героина.

В начале декабря оперативники изъяли в Подмосковье крупную партию марихуаны. Более 30 килограммов наркотика перевозили в грузовике с морковью.

А в ноябре столичные полицейские задержали рэпера Джуда за продажу 9 килограммов марихуаны.

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