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Происшествия

3 февраля, 14:58

Более 20 москвичей стали жертвами "продававших" авиабилеты мошенников

криминал интернет-мошенники

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Более 20 москвичей стали жертвами мошенников, которые продавали авиабилеты через сайт broniruem-online.ru. Злоумышленники действовали под видом представителей туристических компаний, сообщает "Интерфакс".

Москвичи оплатили билеты при помощи пластиковой карты, но не получили подтверждения покупки билетов. После этого потерпевшие начали звонить в офис турфирмы, от имени которой продавались билеты, но выяснилось, что подобных услуг компания вообще не предоставляет.

В настоящее время сайт broniruem-online.ru недоступен.

"Московский патруль": Как не стать жертвой виртуального мошенничества

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Ранее M24.ru сообщало, что в последнее время в интернете увеличилось количество псевдомагазинов, предлагающих приобрести различные товары по очень низким ценам. Мошенники заманивают покупателей выгодными на первый взгляд предложениями, а когда те перечисляют деньги, виртуальные торговцы исчезают.

Так, в Роспотребнадзор неоднократно поступали жалобы на интернет-магазины "Сатурн Экспо", "Модерн", "Престиж" и другие, каждый из которых, согласно представленным на сайтах данным, имеет один и тот же юридический адрес - Ленинский проспект, 75. Торгуют онлайн-продавцы бытовой техникой, компьютерами, смартфонами. Потребители перечисляли им деньги за покупки, однако своих заказов не получали.

Как правило, интернет-мошенники требуют со своих клиентов полную предоплату.

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