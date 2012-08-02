В подпольном цехе по пошиву Adidas трудились 200 нелегалов

Пошивочный цех по изготовлению подделок под известным брендом, в котором трудились около двухсот приезжих из Вьетнама, ликвидирован в столице



Пошивочный цех по изготовлению подделок под брендом Adidas, на котором трудились около 200 приезжих, выявлен в столице, сообщила пресс-служба МВД РФ в четверг.

Производство располагалось на территории одной из столичных промышленных баз. Поддельную одежду шили нелегальные мигранты из Вьетнама, проживавшие на подпольной фабрике.

Товар поставляли напрямую покупателям, а также реализовывали на вещевых рынках Москвы и Московской области. По предварительным данным, сумма ущерба правообладателю составляет более 3 млн. рублей.

Организатор бизнеса, гражданин Вьетнама, находившийся в федеральном розыске за аналогичное преступление, задержан.