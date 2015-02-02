В Черногории задержали снабженца крупной российской ОПГ

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Оперативники ФСБ, МВД, сотрудники Следственного комитета и Интерпола задержали в Черногории Ивана Багаева – снабженца крупной банды, известной своими убийствами, передает пресс-служба СК.
По версии следователей, мужчина поставлял ОПГ оружие, боеприпасы, транспорт и амуницию. Он подозревается в участии в посягательстве на жизнь начальника отдела управления угрозыска МВД по РСО-Алания Виталия Чельдиева, убийстве его сына Заурбека Чельдиева, убийстве вице-премьера республики Казбека Пагиева и его водителя Владимира Гасиева.
Как уточняет СК, с 2009 года Багаев скрывался за границей по подложным документам – при себе у него был фальшивый украинский паспорт.
Банда Олега ГагиеваОПГ, созданная в 2004 году бывшим сотрудником южноосетинской контрразведки Олегом Гагиевым, насчитывала 46 человек, туда также входили и сотрудники правоохранительных органов, которые обеспечивали прикрытие.
На счету ОПГ:
- Покушение на руководителя администрации главы Северной Осетии Сергея Такоева;
- Убийство начальника отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Северной Осетии Марка Мецаева;
- Расстрел майора милиции Ильи Касрадзе;
- Убийство руководителя отдела угрозыска МВД Виталия Чельдиева и его 20-летнего сына Заура;
- Убийство мэра Владикавказа Виталия Караева. Он знал о готовящемся покушении и заказал бронированный автомобиль. Водитель, который должен был доставить авто, был убит в Москве;
- Расстрел экс-мэра Владикавказа Казбека Пагиева и его водителя;
- Покушение на подполковника милиции Аслана Качмазова.
К настоящему времени часть членов банды уже приговорена к длительным срокам лишения свободы, а руководитель подразделения киллеров Олег Гагиев – к пожизненному лишению свободы. Под стражей находятся 15 человек, еще 12 фигурантов - в международном и федеральном розыске. Трое участников банды задержаны на территории других государств и готовятся к экстрадиции.
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