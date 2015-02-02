В Черногории задержали снабженца крупной российской ОПГ

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Оперативники ФСБ, МВД, сотрудники Следственного комитета и Интерпола задержали в Черногории Ивана Багаева – снабженца крупной банды, известной своими убийствами, передает пресс-служба СК.

По версии следователей, мужчина поставлял ОПГ оружие, боеприпасы, транспорт и амуницию. Он подозревается в участии в посягательстве на жизнь начальника отдела управления угрозыска МВД по РСО-Алания Виталия Чельдиева, убийстве его сына Заурбека Чельдиева, убийстве вице-премьера республики Казбека Пагиева и его водителя Владимира Гасиева.

Как уточняет СК, с 2009 года Багаев скрывался за границей по подложным документам – при себе у него был фальшивый украинский паспорт.