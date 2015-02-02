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Происшествия

2 февраля, 10:28

В Черногории задержали снабженца крупной российской ОПГ

криминал Черногория ОПГ банды задежрания

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Оперативники ФСБ, МВД, сотрудники Следственного комитета и Интерпола задержали в Черногории Ивана Багаева – снабженца крупной банды, известной своими убийствами, передает пресс-служба СК.

По версии следователей, мужчина поставлял ОПГ оружие, боеприпасы, транспорт и амуницию. Он подозревается в участии в посягательстве на жизнь начальника отдела управления угрозыска МВД по РСО-Алания Виталия Чельдиева, убийстве его сына Заурбека Чельдиева, убийстве вице-премьера республики Казбека Пагиева и его водителя Владимира Гасиева.

Как уточняет СК, с 2009 года Багаев скрывался за границей по подложным документам – при себе у него был фальшивый украинский паспорт.

Банда Олега Гагиева

ОПГ, созданная в 2004 году бывшим сотрудником южноосетинской контрразведки Олегом Гагиевым, насчитывала 46 человек, туда также входили и сотрудники правоохранительных органов, которые обеспечивали прикрытие.

На счету ОПГ:

  • Покушение на руководителя администрации главы Северной Осетии Сергея Такоева;
  • Убийство начальника отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Северной Осетии Марка Мецаева;
  • Расстрел майора милиции Ильи Касрадзе;
  • Убийство руководителя отдела угрозыска МВД Виталия Чельдиева и его 20-летнего сына Заура;
  • Убийство мэра Владикавказа Виталия Караева. Он знал о готовящемся покушении и заказал бронированный автомобиль. Водитель, который должен был доставить авто, был убит в Москве;
  • Расстрел экс-мэра Владикавказа Казбека Пагиева и его водителя;
  • Покушение на подполковника милиции Аслана Качмазова.

К настоящему времени часть членов банды уже приговорена к длительным срокам лишения свободы, а руководитель подразделения киллеров Олег Гагиев – к пожизненному лишению свободы. Под стражей находятся 15 человек, еще 12 фигурантов - в международном и федеральном розыске. Трое участников банды задержаны на территории других государств и готовятся к экстрадиции.

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