В Москве арестовали "свадебного стрелка"

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В Москве арестован 24-летний уроженец Нижнего Новогорода, открывший стрельбу из травматического пистолета в столице.

Инцидент произошел 29 июня - в службу "02" поступила информация о том, что напротив одного из домов на Варшавском шоссе слышны выстрелы из свадебного кортежа.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый, управлявший иномаркой, был задержан на Поклонной горе. В ходе личного досмотра у задержанного был изъят травматический пистолет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

Напомним, за последнее время в Москве регулярно задерживают участников свадебных кортежей за стрельбу. В наиболее резонансном случае стрелок был приговорен к двум годам условно за хулиганство.