В Москве увеличилось количество краж - прокурор

В Москве в прошлом году зафиксирован рост преступности по сравнению с 2011 годом, сообщил прокурор столицы Сергей Куденеев. Больше половины всех преступлений в столице составляют кражи.

"В прошлом году количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 7,2 процента и превысило 180 тысяч, - сказал Куденеев. - Общее количество совершенных преступлений возросло на 4 процента".

Прокурор отметил, что рост преступности зафиксирован, в основном, за счет увеличения количества преступлений против собственности. Так, число краж увеличилось на 7,2 процента, грабежей - на 4,5, а мошенничеств стало больше на 15 процентов.

По словам Куденеева, увеличилось и количество тяжких и особо тяжких преступлений. Сейчас каждое четвертое преступление, совершенное в столице, является тяжким. Уличная преступность возросла почти на четверть по сравнению с 2011 годом, сообщает "Интерфакс".

"Причиной создания тревожной криминогенной ситуации в столице являются слабая профилактическая работа правоохранительных органов, а также незаконная миграция, - сказал Куденеев. - Каждое шестое преступление в Москве совершается мигрантами. Они совершают каждое пятое убийство, каждое второе изнасилование и каждый третий разбой".

Прокурор добавил, что число выявленных нарушений в миграционной сфере выросло на 35 процентов.