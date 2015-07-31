Центробанк снизил ключевую ставку до 11%

Центробанк изменил ключевую ставку

Центральный банк России снизил ключевую ставку с 11,5 до 11 процента годовых, сообщается на сайте регулятора.

Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

По прогнозу Банка России, замедление роста цен продолжится. Годовая инфляция снизится до 7 процентов через год и до целевого уровня в 4 процента в 2017 году.

"Банк России будет принимать решения об уровне ключевой ставки в зависимости от изменения баланса инфляционных рисков и рисков охлаждения экономики", – отметили в пресс-службе регулятора.

До этого дня размер ставки составлял 11,5 процента, причем в этом году регулятор уже трижды снижал ее: 30 января – с 17 процентов до 15 процентов, 13 марта – до 14 процентов, до 12,5 процента – 30 апреля и 15 июня – до 11,5 процента.