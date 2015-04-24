Жизнь в долгах: появятся ли в России дешевые кредиты

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Эта неделя богата на новости и события из банковской сферы: свежая статистика по задолженности россиян по кредитам, а также обращение банков к ЦБ с просьбой не вводить ограничение ставок по розничным кредитам. О причинах и последствиях кредитной зависимости россиян рассуждает экономический обозреватель M24.ru Константин Цыганков.

С 1 июля прошлого года в России вступил в силу закон "О потребительском кредите". В нем, помимо очень приятных и полезных для заемщика правил оформления кредита и ознакомления с его полной стоимостью, есть пункт, который предписывает ЦБ РФ каждый квартал, – рассчитывать среднее значение полной стоимости кредита по видам потребительских кредитов.

ЦБ берет и считает "среднюю по больнице" ставку на розничные кредиты, и банки не могут устанавливать ставки, превышающие эту среднюю ставку ЦБ более чем на треть. То есть если ЦБ скажет, что средняя ставка, скажем, на автокредиты составляет 12 процентов, то банк не вправе выдавать кредиты по ставкам выше 16 процентов (на треть больше средней ставки).

Ограничение должно было начать работать с 1 января, но на фоне кризиса и роста ключевой ставки было принято решение дать банкирам отсрочку до 1 июля 2015 года.

Банки, правда, считают, что этого мало, и просят ЦБ либо продлить отсрочку до 1 января 2017 года, либо позволить им варьировать ставку не на одну треть, а на две трети. У наших банков непростая ситуация: нет больше возможности получить дешевые кредиты на Западе, а кредиты от государства по их меркам незначительны и дороги.

Как отыгрываться? Только с помощью потребителей. При этом, учитывая все риски, которые есть в стране, банки задирают ставки – деньги становятся дорогим удовольствием.

Сейчас банки очень осторожно стали выдавать заемные средства только своим проверенным клиентам или людям с идеальной кредитной историей. Но под очень высокие ставки, в которых заложены риски не только непосредственно клиента, но и риски невозврата выданных ранее кредитов (другим клиентам). Короче говоря, этими высокими ставками мы платим за оплошности банков, выдававших кредиты, которые никогда не будут погашены.

Вот банки и говорят, если вы введете средние ставки и ограничения, то нам будет невыгодно выдавать кредиты и мы станем реже это делать. Если бедный потребитель не сможет получить у нас кредит (а он не сможет), тогда он будет вынужден пойти в микрофинансовую организацию и там получит кредит под 100 500 процентов в день. И как это называется?

На самом деле это будет хорошей проверкой, кто сильнее – наш ЦБ или банковское лобби. При этом, не беспокойтесь, больше всего страдать будут текущие и потенциальные заемщики, а не кредитные организации и регулятор. Так уж повелось – кто-то "играет в престолы", а кто-то страдает.

Введут среднюю ставку и ограничения – кредитование замедлится, банки будут выдавать кредиты только проверенным товарищам и по особым критериям отбора. Не введут или позволят варьировать максимальную величину ставку – станет понятно, что наш ЦБ не может противостоять коварным и кровожадным банкирам. А мы будем все также брать кредиты и платить за них все больше и больше.

Корни всего это стоит искать в собственной истории. Наша страна уже давно и плотно сидит на двух иглах – нефтяной и кредитной. Но если нефтяная зависимость – это такая наследственная болезнь государства, то вот кредитная игла – бич населения страны. При этом хотелось бы подчеркнуть, что эта зависимость добровольная и осознанная.

В принципе, иначе и быть не могло. Мы все время тыкали пальцем в сторону Запада со словами, что они, мол, уже сколько лет так живут, в кредит, взаймы, – и ничего, живы-здоровы и процветают. А чем мы хуже? Вы этого просили. Получите, распишитесь, кредиты на все и вся. Хотите – деньгами, хотите – машинами, техникой и квартирами. Главное не забывайте раз в месяц ходить в банк и выплачивать проценты.

Кстати, о процентах. Когда только кредитная лихорадка в стране разгоралась, никто не говорил, что процентные ставки высокие.

Все были в эйфории от бездонной денежной ямы, доступной каждому. Прошло несколько лет, и люди стали замечать, что у этих «проклятых западных капиталистов», которые научили нас жить в кредит, процентные ставки в разы ниже, чем у нас!

Все стали задавать резонный вопрос – почему? Логичный и полный экономического обоснования ответ (читай – слишком много сложных и непонятных слов) никого не устроил. Все продолжили пользоваться кредитными средствами, правда, теперь жалуясь налево и направо, что у нас дороже, чем "там".

Потом случился кризис, и начались первые проблемы. Неожиданно мы поняли, что население сильно перекредитовано и на каждом висит по одному или несколько кредитов. Выплачивать их становится сложнее, зарплаты падают, а цены растут. Люди вынуждены идти за новыми кредитами, чтобы как-то справляться со старым.

Но вот беда, эти кредиты становятся дороже! И наш брат попадает в самую настоящую долговую пропасть. Последняя статистика показала, что непогашенные кредиты сейчас есть у 40 миллионов человек, а это больше половины экономически активного населения России. Общий долг всех россиян уже достиг значения 10,6 трлн руб. При этом проблемы с кредитом, просрочки свыше 90 дней и невозможность его платить есть сейчас у каждого пятого в стране.

Кредиты – это двигатель экономики. Без кредита мы не смогли бы покупать то, что нам так хочется – технику, автомобили, квартиры. Кредиты создают на все это спрос, а чем выше спрос, тем больше будут строить домов, собирать машин и производить товаров. Это рабочие места и зарплаты. Но есть одно большое но.

Я думаю, вы уже поняли, о чем я. Кредит – это ответственность, умение считать деньги и расчет. И большая часть плохих кредитов идет именно оттого, что их брали люди, лишенные всего этого, опьяненные возможностью не платить сейчас, экономить деньги (как они думали) и постоянно жить взаймы. Виноваты и банки, которые, охотясь за прибылью, эти кредиты им выдавали. И вот к чему мы пришли – и виноваты в этом все.

Так что в следующий раз, когда вы решите взять кредит, – подумайте, может, и без него можно обойтись. Если нельзя – то прошу вас, будьте ответственны.