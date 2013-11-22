По кредитам "Мастер-банка" до 2 декабря не будут начислять проценты

Заемщикам "Мастер-банка" предоставлена отсрочка по погашению кредитов

Центробанк предоставил отсрочку по погашению кредитов всем заемщикам "Мастер-банка", включая физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба Банка России.

До 2 декабря к клиентам банка не будут применять штрафные санкции за несвоевременное внесение платежей по кредитам (основной долг, проценты, комиссии).

В сообщении ЦБ отмечается, что заемщики в целях исполнения своих обязательств перед банком вправе погашать кредиты в наличной форме в 10 кассах "Мастер-банка". В Москве выплатить кредит можно в главном офисе банка.

Выплаты по кредиту также принимаются в безналичной форме. Реквизиты банка размещены на сайте Центробанка.

Напомним, Центральный банк России с 20 ноября отозвал лицензию у "Мастер-банка". Решение было принято в связи с недостоверностью отчетных данных, нарушающей закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".

Со среды "Мастер-банк" не может проводить банковские операции, говорится в сообщении регулятора. В организации назначена временная администрация.

Кроме того, в главном офисе банка прошли обыски в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено в отношении участников организованной группы, подозреваемых в обналичивании более 2 миллиардов рублей.