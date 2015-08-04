Алишер Усманов передал РФС миллиард рублей

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Бизнесмен Алишер Усманов передал миллиард рублей Российскому футбольному союзу. Помощь оказана на безвозмездной основе, сообщает ТАСС.

По словам бизнесмена, на такой шаг он пошел для того, чтобы организация смогла выполнить взятые на себя обязательства. При этом ранее Усманов уже помогал РФС: он передал союзу 400 миллионов рублей в беспроцентный кредит.

Напомним, 1 августа Российский футбольный союз начал процесс выплаты неустойки бывшему главному тренеру сборной России Фабио Капелло. Экс-наставнику был переведен первый транш.

Сумма неустойки не разглашается, но по имеющимся данным, составляет около 15 миллионов евро. Погасить всю сумму необходимо до конца сентября.

В середине июля Капелло был отправлен в отставку. Причиной стало неудачное выступление сборной в отборочном цикле к чемпионату Европы. На данный момент сборная России набрала всего 8 очков и серьезно отстает от австрийцев и шведов. Еще более неприятным является то, что сборная России сумела добиться победы лишь в одном матче – домашней игре с Лихтенштейном. Победа над Черногорией была технической, а с Молдавией разошлись миром – 1:1.

Основным кандидатом на пост главного тренера сборной является наставник ЦСКА Леонид Слуцкий.