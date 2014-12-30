Полицейские задержали злоумышленников за совершение мошенничества

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Полицейские в подмосковной Балашихе задержали злоумышленников за совершение мошенничества, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В дежурную часть поступило сообщение от генерального директора одной из коммерческих организаций о том, что неизвестные похитили сумку с денежными средствами в сумме 1,8 млн рублей.

В тот же день полицейские задержали двух злоумышленников. В ходе обыска по месту жительства задержанных обнаружены и изъяты похищенные денежные средства.

Сотрудниками уголовного розыска установлено, что двое граждан республики Грузия 37 и 42 лет, вступив в предварительный сговор с работником фирмы, инсценировали ограбление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.