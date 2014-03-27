Кассир супермаркета подозревается в серии краж на полмиллиона рублей

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Кассир супермаркета в районе Кунцево подозревается в серии краж на полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Выяснилось, что 24-летняя уроженка Тверской области подговорила своих знакомых, чтобы те взяли из торгового зала понравившиеся им товары и прошли с ними на кассу. Она выбила чек на эти товары, но деньги с сообщников не взяла. Позже они поделили похищенное между собой. Инцидент произошел 26 марта.

"На данный момент установлено 8 эпизодов противоправной деятельности задержанной, ущерб от которой составляет около 500 тысяч рублей," - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемая задержана, в ее отношении избрана мера пресечения - подписка о невыезде.