Няня украла драгоценности на полмиллиона рублей из дома работодателя

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Столичные полицейские задержали женщину, которая подозревается в похищении у москвички драгоценностей на сумму 500 тысяч рублей. Подозреваемая работала няней, а жертвой преступления стала ее работодатель, сообщает пресс-служба главка московской полиции.

Заявление о краже поступило в правоохранительные органы 23 августа. Потерпевшая рассказала, что из ее квартиры в одном из домов по улице Красного Маяка пропали ювелирные изделия.

Спустя час подозреваемая была задержана и давала показания. Ей оказалась 36-летняя приезжая из Астраханской области, которая работала няней у заявительницы. На днях она была уволена и решила "отомстить".

Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, похищенные украшения изъяты.

В случае если вина няни будет доказана, ей грозит до шести лет лишения свободы.

Отметим, что аналогичный случай произошел в июле этого года в подмосковном Железнодорожном. В полицию обратилась женщина, рассказавшая, что из квартиры пропали ювелирные изделия, компьютер и три шубы. Ущерб составил около миллиона рублей.

Правоохранители заподозрили, что вещи похитила девушка, работавшая няней у заявительницы. Спустя несколько часов она была задержана.