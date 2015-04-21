Полицейские защитят от воров разносящих пенсию почтальонов

Фото: M24.ru/Александр Авилов

"Почта России" совместно с полицейскими разработает безопасные маршруты для почтальонов, а также проведет мониторинг действий сотрудников, вовлеченных в работу с пенсиями и переводами. Об этом сообщает пресс-служба ФГУП "Почта России".

Руководство унитарного предприятия обратилось в МВД с этой инициативой в связи с участившимися случаями нападений на почтальонов, а также мошеннических действий со стороны работников почты.

В пресс-службе подчеркнули, что "Почта России" уже ужесточила контроль за персоналом – при приеме на работу будущих сотрудников совместно с полицией проверяют на наличие судимостей и административных правонарушений.

В 2014 году было раскрыто 15 нападений на отделения почтовой связи, 30 нападений на почтальонов, пять нападений на почтовый автотранспорт и 97 краж. Всего удалось задержать 184 преступника.

"По итогам прошлого года почти на 6 процентов увеличилось раскрытие нападений на отделения почтовой связи, на 27 процентов – нападений на автотранспорт, перевозящий почтовые отправления", – приводятся в сообщении слова начальника главного управления уголовного розыска МВД России Виктора Голованова.

Ранее сообщалось, что в начале следующего года автомобилям "Почты России" могут дать право ездить по "выделенкам", а также бесплатно парковаться и свободно передвигаться по платным дорогам.

Эти преференции были прописаны в концепции развития почтовой связи до 2020 года, принятой 10 апреля, и должны дать возможность быстрее доставлять корреспонденцию. Они также есть в законопроекте "О почтовой связи", его Госдума будет рассматривать во втором чтении в июне этого года.