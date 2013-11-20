Больше всего преступлений совершается в ЮАО, СВАО и ВАО – полиция

Фото: УВО ГУ МВД России по Москве

С января по октябрь 2013 года больше всего уличных преступлений было совершено на юге, востоке и северо-востоке Москвы, сообщил журналистам врио начальника управления организации дознания столичной полиции Анатолий Сорокин.

"В Южном округе было совершено 11,8 тысяч преступлений, в Юго-Восточном – 9,2 тысячи, в Северо-Восточном – 8,9 тысячи", - сказал Сорокин.

Под уличными преступлениями в полиции подразумевают кражи, грабежи, разбои и хулиганство. Всего на территории Москвы за 10 месяцев 2013 года было зарегистрировано 176,7 тысяч преступлений, из которых 33,7 тысячи – кражи, 6,7 тысячи – грабежи, 447 – хулиганство.

По данным Сорокина, приезжие совершают небольшую часть злодеяний – на счету мигрантов 23,5 тысячи выявленных преступлений, из которых почти 4 тысячи совершили выходцы из ближнего зарубежья.

При этом основное количество правонарушений совершается вечером – с 16 до 23 часов, преимущественной целью для нападающих являются женщины в возрасте от 30 до 49 лет.

"За аналогичный период 2012 года число преступлений было выше - 178,4 тысячи против нынешних 176,7 тысячи", - уточнил врио начальника управления организации дознания.