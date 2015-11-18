Форма поиска по сайту

18 ноября 2015, 17:20

Из управы района украли конфискованные игровые автоматы

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Из здания управы Гагаринского района украли игорное оборудование, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В марте 2013 года сотрудники полиции изъяли из нелегального казино семь моноблоков, ноутбук и игровую консоль стоимостью почти 300 тысяч рублей. Технику отдали в сектор потребительского рынка и услуг управы Гагаринского района на ответственное хранение.

Оборудование хранилось в подвале здания на Ленинском проспекте, в изолированном помещении, предназначенном для размещения материальных ценностей.

В октябре 2015 года обнаружилось, что техника пропала. Как выяснилось в ходе проверки, ключи от подвала хранились в диспетчерской управляющей компании, причем организации, обслуживающие дом, несколько раз менялись, а инвентаризация оборудования не проводилась.

Материалы проверки были направлены в следственные органы, возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в крупном размере".

