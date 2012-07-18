На востоке Москвы ограблен ювелирный салон

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На востоке Москвы трое налетчиков ограбили ювелирный салон. Инцидент произошел по адресу ул. Вешняковская, д.22 накануне, однако информация об ограблении поступила только сейчас.

«Днем во вторник в помещение салона вошли трое неизвестных кавказской внешности, один из которых отвлек продавца, а двое других в это время совершили кражу трех колье с драгоценными камнями», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Материальный ущерб оценен в 570 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Ведется поиск преступников.