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Происшествия

15 января 2015, 09:32

Из квартиры в центре столицы похитили коллекцию часов на 1,8 миллиона рублей

кражи криминал часы шубы

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Из квартиры в Центральном округе столицы похитили коллекцию часов и другие ценности на 1,8 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".

По данным правоохранителей, вор проник через балкон в квартиру на улице Спиридоновка и забрал часы Omega за 850 тысяч рублей, Patek Philippe за 660 тысяч, Breitling за 132 тысячи рублей и Hublot за 99 тысяч.

Кроме того, вор забрал собольи шубы, после чего скрылся.

Стоит отметить, что дорогие часы часто становятся объектами кражи. Так, в ноябре 2014 года подмосковные полицейские задержали садовника, подозреваемого в краже коллекции часов на сумму 6 миллионов рублей.

Также в сентябре 2014 года был задержан помощник управляющего столичным рестораном за кражу дорогих часов у начальника. Стоимость аксессуара составила 600 тысяч рублей.

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