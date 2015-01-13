Безработный обокрал квартиру директора типографии на 500 тысяч рублей

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Столичные полицейские задержали на востоке столицы безработного, который обокрал квартиру директора по производству одной из городских типографий. Ущерб от действий злоумышленника составил около 500 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва".

Мужчина проник в квартиру, отжав окна лоджии. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", задержанный содержится под стражей.

Отметим, что во время новогодних праздников неизвестные обокрали квартиру столичного предпринимателя на 10 миллионов рублей. Злоумышленники вынесли сейф, в котором хранились деньги и драгоценности.

Добычей похитителей стали 8 миллионов рублей, 20 тысяч долларов, 2 тысячи фунтов стерлингов и полторы тысячи евро. Кроме того, злоумышленники украли драгоценности, лежавшие в сейфе.

11 января стало известно о другой крупной квартирной краже. Сотрудницу Генпрокуратуры РФ ограбили на 1 миллион 742 тысячи рублей. В квартиру 49-летней женщины, работающей в ведомстве корректором, проник неизвестный. Инцидент произошел на Рублевском шоссе, дом 34, корпус 2.

Злоумышленник подобрал ключ к входной двери. Преступник украл 1 миллион рублей, пять тысяч долларов и золотые ювелирные изделия.