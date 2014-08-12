Девушку задержали за кражу из магазина 55 упаковок парфюма

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Столичные полицейские задержали девушку, укравшую из магазина 55 упаковок парфюма, передает пресс-служба столичного главка полиции.

Инцидент произошел 9 августа в центре Москвы. В ОМВД по Тверскому району обратилась заведующая магазином с заявлением о краже – по ее словам, с 18.30 до 18.50 из магазина украли 55 упаковок парфюма общей стоимостью 200 тысяч рублей.

Задержать подозреваемую – 25-летнюю уроженку СКФО – удалось через 10 минут, она находилась недалеко от места преступления. Добавим, что сотрудникам магазина сообщила о краже одна из посетительниц – та заметила, как девушка складывает товар в сумку, обшитую блестящей пленкой (благодаря пленке на выходе не включилась система "Антивор").

Полицейские выяснили, что предполагаемая преступница планировала сбыть товар. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Кража", в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде.