Скиммеры украли у коммерсанта 4,5 миллиона рублей

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Столичные полицейские задержали банду скиммеров, которые украли у бизнесмена со счета 4,5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба главка столичной полиции, 4 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий на юго-западе Москвы инспекторы остановили BMW с молдавскими номерами. Под сиденьем иномарки были найдены 23 пластиковые карты и скимминговые устройства.

Как установили следователи, водитель и пассажир иномарки систематически устанавливали на банкоматы одного из известных российских банков устройства для считывания пин-кодов с карт клиентов кредитного учреждения, а впоследствии переводили и снимали с них деньги.

Подозреваемых задержали, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Кража".