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Происшествия

07 июля 2014, 20:47

В Москве осудили участников ОПГ за "торговлю" высокими должностями

кражи криминал следствие суды Следственный комитет России Владимир Маркин торговля должностями

Фото: ИТАР-ТАСС

Трое мошенников, пообещавших депутату Саратовской областной думы должность губернатора области почти за 3 миллиона евро, признаны виновными в совершении кражи в особо крупном размере, сообщает в понедельник пресс-служба Следственного комитета России.

Дмитрий Пивоваров, Екатерина Финапетова и Руслан Коригов входили в состав ОПГ, члены которой предлагали потерпевшим за крупные суммы денег решать вопросы назначения на высокую должность в органах власти. Для этого они убеждали потерпевших оставить деньги в банковском сейфе для подтверждения платежеспособности и затем крали деньги, используя поддельные документы. Размер украденного составлял от 4 до 20 миллионов евро.

Для сокрытия следов кражи предполагалось, что жертв мошенничества будут под различными предлогами выманивать за пределы России и убивать.

Участник группировки Михаил Коряк под вымышленным именем предлагал потерпевшим "купить" ответственную должность, Пивоваров под видом высокопоставленного чиновника проводил собеседования, убеждая жертву в возможности назначения, Коригов обеспечивал контроль за помещением денег в банк, а затем организовывал их хищение. Его помощница, Финапетова, контролировала наличие средств.

Еще два участника - Валид Лурахмаев и Султан Сигаури отвечали за убийства. Уголовное дело в отношении Пивоварова, Финапетовой и Коригова было выделено в отдельное производство.

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По данным следствия, в 2009 году саратовский бизнесмен Михаил Ланин предложил одному из депутатов саратовской облдумы помощь в назначении на должность губернатора области и организовал ему собеседование с Пивоваровым. Депутата убедили поместить в сейф одного из московских банков свыше 2 миллионов евро и почти 40 миллионов рублей, кража которых затем была организована Кориговым.

Приговором суда Пивоварову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, Финапетовой - 2 года, Коригову - 6 лет. Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении Сигаури направлено в суд, а Коряк и Лурахмаев объявлены в международный розыск.

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