В Новой Москве обокрали дачу Владимира Винокура

Дом Владимира Винокура в Новой Москве обокрали

На территории Новой Москвы обокрали коттедж, похитив различное оборудование, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления МВД России.

По информации ТАСС, владельцем дачи является известный артист Владимир Винокур. Информация об инциденте поступила в полицию в 08.50.

Неизвестные похитили из коттеджа артиста, расположенного в деревне Крекшино, дизельный генератор и перфоратор. На месте преступления работает оперативно-следственная группа, которая устанавливает точный перечень похищенных вещей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.