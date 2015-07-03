Пассажиры "Победы" украли самолетное имущество на 100 тысяч долларов

Фото: ТАСС/Алексей Копаев

Пассажиры авиакомпании "Победа" украли за полгода имущество с самолетов на сумму 100 тысяч долларов. Об этом журналистам рассказал гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков, передает ТАСС.

По его словам, пассажиры выносят с самолета совершенно разнообразные предметы, и это приносит очень большой ущерб авиакомпании. Кроме того, пассажиры ломают сидения и приклеивают жвачки в туалете.

"Чтобы отодрать одну жвачку и привести в нормальное состояние оборудование, авиакомпании приходится тратить порой до 100 тыс рублей", – заметил он.

Из-за участившихся краж "Победа" намерена объявить тендер на покупку считывающих меток, которые будут размещать на вещах, принадлежащих компании.

Напомним, лоукостер "Победа", являющийся дочерней компанией российского авиаперевозчика "Аэрофлот", открыл полеты 1 декабря 2014 года. Первая бюджетная авиакомпания "Аэрофлота" – "Добролет" – прекратила полеты в августе 2014 года из-за санкций Евросоюза.