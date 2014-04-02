Укравший из банковского сейфа $3 млн москвич проведет 3 года в тюрьме

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Хамовнический суд в среду приговорил 32-летнего москвича Сергея Меньших к трем годам лишения свободы за кражу 3 миллионов долларов из сейфа в одном из городских банков, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Подсудимого признали виновным в преступлении, предусмотренного статьей УК "Кража в крупном размере, совершенная организованной группой".

"Установлено, что осенью 2010 года Меньших вместе с соучастниками разработал план хищения денежных средств, хранящихся в арендованном сейфе одного из столичных банков. Для обеспечения доступа в депозитарий преступники арендовали сейфовые ячейки в этом же банке»" - говорится в сообщении.

У преступников были сообщники в кредитной организации, которые получили доступ к мастер-ключу от интересующего их сейфа и изготовили его дубликат. Затем злоумышленники узнали, когда именно в ячейку положат крупную сумму денег и похитили 3 миллиона долларов.

Украденную сумму банк был вынужден возместить своему клиенту в полном объеме.

При назначении наказания суд учел явку Меньших с повинной и признание им вины.

Уголовные дела остальных преступников выделены в отдельное производство.