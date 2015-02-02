Москвича задержали за кражу велосипедов на полмиллиона рублей

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На Мичуринском проспекте полицейские задержали 36-летнего москвича, подозреваемого в 13 кражах велосипедов, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Общий ущерб от действий мужчины составил около 500 тысяч рублей.

Ранее с заявлением о пропаже велосипеда из приквартирного холла в полицию обратился житель дома по улице Академика Анохина.

Напомним, в декабре прошлого года в Подмосковье полицейские задержали 29-летнюю женщину, подозреваемую в серии велосипедных краж.

По данным оперативников, в период с июня по ноябрь она похищала велосипеды из подъездов жилых домов в районе Митино, а затем продавала их у ближайшей станции метро. Материальный ущерб от действий злоумышленницы также превысил 500 тысяч рублей.

Отметим, что кражи велосипедов нередко происходят в столице и области. Так, в октябре прошлого года подмосковные полицейские задержали серийных похитителей, которые украли не менее 15 байков. Большинство краж было совершено из подъездов и торговых центров.

Эксперты считают, что жертвами веловоров в минувшем сезоне стали сотни москвичей. Чтобы уберечь велосипед от кражи, специалисты советуют не скупиться на велозамок: чем он толще, тем сложнее будет вору его сломать. Кроме того, велосипед можно застраховать - стоимость полиса составляет от 200 рублей до 3 тысяч.