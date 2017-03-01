Гладкие и шелковистые: в школе Greymy бесплатно обучат парикмахерскому искусству

Бесплатные семинары по парикмахерскому искусству от Академии Greymy Professional

Пряди, локоны и кудри

Дата: 14 и 28 марта, 11 и 25 апреля

Место: Проспект Вернадского, 94, корп. 4, Академия Greymy Professional

Фото предоставлено организаторами

Ради чего идти: послушать советы экспертов и специалистов в области стайлинга и трихологии; узнать, почему выпадают волосы и на что у волос бывает аллергия, а также как в конце концов добиться мягких и послушных прядей, объема и естественного блеска.

Что еще: специалисты и парикмахеры также смогут получить диплом о повышении квалификации международного образца.

Участие в семинаре бесплатное.

Подробности – по ссылке.