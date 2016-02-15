Кот разгромил бутик в аэропорту Шереметьево

В аэропорту Шереметьево кот разгромил бутик

Кот разгромил один из бутиков в аэропорту Шереметьево, сообщает телеканал "Москва 24".

Кота бенгальской породы в аэропорту вчера потеряла пассажирка. Поиски результатов не дали. Хозяйка улетела без кота, оставив сотрудникам аэропорта свои контакты. А кот, отсидевшись в вентиляционной трубе, проник в помещение одного из бутиков, и устроил там настоящий погром. Пока сотрудники аэропорта тщетно искали несостоявшегося пассажира, он разбрасывал дорогие сумки и топтался на шелковых платках.

Когда коту-погромщику наскучило в бутике, он скрылся.

Есть ли действительный материальный ущерб, какова его сумма – пока неизвестно, однако у магазина претензии к хозяйке кота имеются серьезные претензии. В настоящий момент животное разыскивают сотрудники столичного МЧС.

Бенгальская порода – гибрид домашней кошки и дикой бенгальской. Характер бенгальских кошек объединяет черты дикого зверя и домашнего животного. У них хорошо развит охотничий инстинкт. В любом возрасте они любят играть в охоту – погони и преследования. Хорошо живут в стае. При содержании в вольере быстро дичают. Не кровожадны и не агрессивны.