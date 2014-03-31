Алексей Леонов расскажет о первом в истории выходе в открытый космос

Алексей Леонов. Фото: gogolcenter.com

Алексей Леонов – первый в истории человек, вышедший в открытый космос. Накануне своего 80-летия он прочтет лекцию в Гоголь-центре. Космонавт СССР № 11 расскажет о том, как чуть не остался за бортом космического корабля, как участвовал в легендарной советско-американской стыковке "Союз" – "Аполлон", как руководил лунной группой космонавтов, и как стал еще и профессиональным художником. Онлайн-трансляцию лекции смотрите на M24.ru.

Когда: 31 марта в 20:00

Кому смотреть: всем, кто любит космос и интересует историей космонавтики



Начало трансляции в 20.00. Запись лекции будет выложена на сайте.

Трансляция завершена.