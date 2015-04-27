В макете "Бурана" на ВДНХ откроется интерактивный музей

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

На ВДНХ на базе макета космического корабля "Буран" откроется интерактивный музейный комплекс. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Комплекс будет включать в себя системы визуализации в кинозале и на потолке, оригинал или макет приборной панели "Бурана", а также интерактивный симулятор посадки космического корабля на взлетно-посадочную полосу космодрома "Байконур".

Компания, с которой будет заключен договор, должна создать "ощущение космоса, исследований и технологических побед страны" при помощи соответствующего дизайна интерьера, баннеров и общей стилистики.

Интерактивная мультимедийная инсталляция позволит посетителям почувствовать себя космонавтами: на мониторах будут демонстрироваться исторические кадры взлета "Бурана" с космодрома, постепенно переходящие в воссозданные кадры с отделением ракеты-носителя "Энергия" и выходом корабля в открытый космос.

Каждые пять минут будет объявляться оставшееся до "запуска" корабля время, а также включаться сигнал, оповещающий о скором старте.

В отсеке двигателя и управления посетителей ждет прозрачный пол, через который можно будет изнутри увидеть воссозданные части конструкции "Бурана".

В зоне перехода от пристройки к самому макету, а также в тематических зонах разместятся исторические фотографии, документы, чертежи, изображения, а также кино и видеоматериалы. В кинозале музея будет демонстрироваться фильм об истории "Бурана".

Оформление будущего музея. Источник: zakupki.gov.ru

Остекленный переход от пристройки к макету будет своеобразной смотровой площадкой, где посетители получат возможность увидеть "Буран" с новой историко-технической точки зрения. Там оборудуют специально декорированные прорезанные "окна", которые будут рассказывать об истории создания каждой из частей космического корабля и их техническом назначении.

Кроме того, в каждой из тематических зон будут расположены тач-терминалы, где можно будет получить дополнительную информацию, изучить документы, рассмотреть изображения.

Одновременно в музее смогут находиться 80 человек. Посетить музей можно будет как в индивидуальном порядке, так и в составе экскурсионных групп (малых, расширенных и "школьных"). Также в музейном комплексе будет предусмотрено семейное посещение.

Максимальная цена контракта составляет 48,7 миллиона рублей. Срок поставки оборудования и выполнения работ – не более 112 дней.

Ранее гендиректор ОАО "ВДНХ" Владимир Погребенко рассказал журналистам, что в начале лета 2015 года на ВДНХ откроется экспозиция, посвященная истории космического корабля "Буран", макет которого был перевезен из парка Горького. "Выставка будет открыта внутри самого макета, а также в объекте рядом с ним", – сказал он.

Оформление будущего музея. Источник: zakupki.gov.ru

Напомним, летом 2014 года на ВДНХ закончили собирать макет космического корабля "Буран", который перевезли из парка Горького в ночь на 6 июля. Его покрыли специальной краской, которая выдерживает перепады температур. Также на макет нанесли рисунок флага СССР и надпись "Буран".

"Буран" находится на площади Промышленности рядом с самолетом Як-42 и макетом ракеты-носителя "Восток", на которой совершил первый полет в космос Юрий Гагарин.

Полномасштабный макет "Бурана", простоявший 20 лет в парке Горького, – единственный оставшийся в стране экземпляр. Именно этот макет использовался в конструкторском бюро для испытаний в ходе разработки и постройки настоящего "Бурана".

Свой первый и единственный космический полет "Буран" совершил 15 ноября 1988 года. Три с половиной часа в космосе и два витка вокруг планеты - все происходило в автоматическом режиме. Тогда за этим событием следила не только вся наша страна, но и главные соперники в космической отрасли - американцы, которые в то время так и не смогли создать шаттл, соответствующий параметрам "Бурана".