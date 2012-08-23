Марсоход Curiosity успешно прошел тест-драйв на Марсе

NASA

Марсоход Curiosity ("Любопытство") совершил первую поездку по поверхности Красной планеты. Аппарат проехал около 5 метров, сделал поворот на 90 градусов и проехал 2 метра задним ходом.

Кроме того, аппарат передал на Землю фотографии, сделанные во время тест-драйва, передает РИА Новости.

То, что аппарат поехал по поверхности Марса, ученые NASA называют большой победой. Дистанционным управлением Curiosity занимаются 24 специалиста, для каждого этапа движения требуется отдельная сложнейшая программа.

В NASA сообщили, что ходовые испытания продолжатся в сентябре, на это же время назначены первые химические пробы почвы.

Напомним, Curiosity совершил успешную посадку в районе марсианского кратера Гейла утром 6 августа. Путь от Земли занял 8 месяцев. Специалисты NASA присвоили месту посадки марсохода имя недавно скончавшегося писателя-фантаста, автора "марсианских хроник", Рэя Брэдбери.

По размерам Curiosity сопоставим с небольшим автомобилем, его масса составляет 899 килограммов. На борту установлены десять научных инструментов общей массой 75 килограммов, в том числе российского производства, которые позволяют марсоходу проводить геологические и геохимические исследования, изучать атмосферу и климат планеты, искать воду и ее следы, органические вещества.

ФОТОГАЛЕРЕЯ Curiosity:

Фото: NASA

Фото: NASA

Фото: NASA