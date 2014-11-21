При пожаре в подвале гостиницы "Космос" пострадал один человек

Фото: M24.ru

Пожарным удалось потушить возгорание в подвальном помещении гостиницы "Космос". В результате происшествия пострадал один человек, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Напомним, что утром в пятницу поступило сообщение о возгорании на минус первом этаже на проспекте Мира, дом 150. Пожарные обнаружили возгорание, в 9.14 оно было локализовано на площади 20 квадратных метров. В 10.06 пожар был ликвидирован.

В пресс-службе уточнили, что возгорание произошло в сауне в подвале гостиницы.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Как рассказали в пресс-службе, эвакуация в самом здании гостиницы "Космос" не проводилась.

Напомним, что летом пожар произошел в гостинице "Измайлово". Площадь пожара составила 10 квадратных метров, пострадавших нет.