Российские космонавты провели шесть часов в открытом космосе

С сайта ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения"

Космонавты Геннадий Падалка и Юрий Маленченко выполнили все работы в открытом космосе по российской программе и благополучно вернулись на борт МКС. Об этом информирует пресс-служба Центра управления полетами ФГУП "ЦНИИМАШ".

"Выход начался в 19 часов 38 минут по московскому времени (15:38 GMT). Космонавты выполнили перенос грузовой стрелы ГСтМ-2 со стыковочного отсека (СО-1) "Пирс" на модуль "Заря", запустили спутник "Сфера", установили дополнительные противометеороидные панели на рабочем отсеке малого диаметра (РО-1) служебного модуля "Звезда", демонтировали контейнер "Биориск-МСН" и установили подкосы выносного рабочего места на стыковочный отсек "Пирс", - говорится в сообщении.

Помимо этого, члены экипажа МКС забрали с поверхности станции контейнеры с образцами микроорганизмов и грибных спор, чтобы ученые смогли изучить, как происходит мутация живых микроорганизмов под влиянием космической радиации и невесомости.

Всего космонавты пребывали в условиях открытого космоса 5 часов 50 минут.