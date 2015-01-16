Супервспышки и магнитные бури: чем опасна звезда по имени Солнце

"Нераскрытые тайны": Секреты звезды по имени Солнце

Солнце существует 4,5 миллиарда лет. Оно – это свет, тепло и все сущее на Земле. Но много ли мы знаем об этой белой звезде? Каким представляли Солнце наши предки?

Сколько загадок в самом привычном для нас явлении – солнечном свете? И почему за все время существования человечества мы не смогли приблизиться к Солнцу настолько, чтобы разгадать все его тайны? Об этом смотрите в специальном материале телеканала "Москва Доверие".

Бог солнца

О том, что жизнь на земле зависит от солнца, знали еще в древности. В представлении наших предков оно считалось одним из главных божеств. Золотой шлем, колесница и белоснежные кони – все это принадлежало греческому богу солнца, лучезарному Гелиосу. По легенде, он жил в прекрасном дворце в окружении четырех времен года. Греки верили: утром Гелиос выезжает из своего дворца, поэтому гаснут звезды и ночь сменяется днем.

"Конечно, мы знаем, что Аполлон – это бог солнца, но при этом мы очень хорошо знаем, что эта функция вторична (это все-таки знает культура). Но при этом существует бог Гелиос, который ездит на колеснице и возит солнце и потом опять-таки опускается в море и там отдыхает, и солнце там остывает, и кони его пьют. И все это нам тоже известно.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Это как раз очень интересно, что бог Титан (бог старшего поколения) сохранился с богами нового поколения. Это говорит, видимо, о том, что это было очень сильное божество, что его нельзя было просто так вытеснить", – считает научный сотрудник отдела этиолингвистики и фольклора института славяноведения РАН Оксана Чеха.

Жизнь древних египтян была неразрывно связана с великой рекой Нилом. Они считали, что Нил течет не только по земной поверхности, но и под землей. Египтяне верили: Солнце (могущественный бог Ра) днем плывет по небесному Нилу, а ночью – по подземному. Они не знали, что бог Ра посылает на землю тепло, однако усердно молились богу Солнца и приносили жертвы, стараясь его задобрить.

Наши предки-славяне долгое время пытались объяснить движение светила по небу. В народе верили, что Солнце – существо, похожее на человека: утром оно просыпается и умывается, потому на траве остается роса; днем едет по небу в упряжке, меняя животных; вечером возвращается в свой дворец, где живет его мать, которая обязательно кормит его ужином.

"У балканских славян это достаточно устойчивый сюжет: Солнце приходит после дня работы очень голодным, очень хочет есть. И оно не просто ест, оно сжирает все, что видит вокруг, и поэтому к его приходу его мать готовит ему какие-то возы хлеба, возы жареных быков. И если вдруг она замешкалась и не успела приготовить ужин, то Солнце звереет совершенно с голоду и может съесть все, что видит вокруг", – объясняет Оксана Чеха.

Гнева солнца боялись во все времена. В любой крестьянской семье знали: нельзя показывать на солнце пальцем, смотреть на него из-под руки и даже поворачиваться к нему спиной во время еды. Верили: плюнешь против солнца – в доме случится пожар.

"На это обращали очень большое внимание – где находится солнце, потому что оно заменяло собой часы. Жили по солнцу, вставали с солнцем и ложились с солнцем, и считалось, что очень плохо, если встанешь, когда солнце уже встало. Тогда день выдастся неудачным. Сербы говорили, что восемь дней ты будешь работать в убыток и ничего не прибавится. В очень многих сказках девушки, если спят, когда еще солнце, они никогда не могут выйти замуж", – говорит Чеха.

"Утро вечера мудренее" – мы помним эту фразу из многих русских сказок. Задумывались ли вы, почему в сказках зло господствует в темное время суток? Тьма всегда пугала людей. Время от заката солнца до восхода считалось самым неблагоприятным.

"Возможно, когда мы говорим о том, что все плохие дела, страшные дела совершаются под покровом ночной темноты, тут, возможно, опять речь идет не столько солнце и солнечном свете, сколько о том, что это ночь. Просто ночь сама по себе осмысляется как очень такое гиблое время, ничейное, когда никто не знает, что происходит, и ровно поэтому это опасно", – говорит Оксана Чеха.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Демоны ночи

В народе верили: середина ночи – время, когда просыпается вся нечистая сила. В полночь на землю приходят существа, которые могут творить свои темные дела только в отсутствие солнца. Таких существ мы знаем немало: оборотни, вампиры, привидения, духи полуночи, демоны ночи.

Эти слова могут вызвать неосознанный страх даже у тех, кто не верит в существование темных сил. Страх темноты мы можем объяснить достаточно просто: при дневном освещении мы видим предметы такими, какие они есть на самом деле. В темное же время суток мы не получаем достаточной информации от зрительных органов. Страх отсутствия солнца связан и с другим необъяснимым страхом – страхом солнечного затмения.

"И поэтому затмение страшно было тем, что источник света пропадал. Вот это, наверное, было самое страшное, потому что это нарушало естественный порядок вещей. Потому что народная культура всегда боится того момента, когда что-то начинает идти не так", – рассказывает Оксана Чеха.

В действительности же природа солнечного затмения легко объяснима и известна нам из школьных учебников. Если мы сравним диск солнца и луны на небесном своде, мы заметим, что эти два диска окажутся одинакового размера. В том случае, когда луна закрывает нам солнце, происходит частичное или полное солнечное затмение.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Луна обращается вокруг Земли примерно за 28 дней. Следовательно, примерно раз в месяц на нашей планете должно наблюдаться солнечное затмение. Но этого не происходит. В год мы можем наблюдать от двух до пяти солнечных затмений. В чем здесь загадка?

"На самом деле орбита Луны наклонена по отношению к орбите Земли, поэтому Луна бывает то выше, то ниже. И поэтому не всегда бывает возможно перекрыть вот эту вот линию Солнце – Земля. И это происходит только в определенные моменты, зависит от наклона орбиты – нашей и лунной. Вот пересечение этих орбит называется линией узлов.

И вот, когда Луна проходит через эти вот точки пересечения, вот в эти точки как раз и происходит затмение. Это может происходить только два раза в год. Поэтому не каждый месяц, а только два раза в год", – объясняет старший научный сотрудник отдела физики Солнца ГАИШ МГУ им. М.В. Ломоносова кандидат физико-математических наук Анатолий Хлыстов.

Несмотря на то что наука давно объяснила причину солнечных затмений, мы, как и наши предки, до сих пор неосознанно боимся этого явления. В момент солнечного затмения человек может испытывать тревогу, волнение и панический страх.

"Есть в литературе описание затмения полного солнечного в Подмосковье где-то в 1887 году. Тогда люди уже были достаточно образованные. Тем более что тогда можно было в газетах написать, объяснить, что такое затмение вот так, как я вот объяснил, что это геометрия, ничего страшного. И люди на поездах приехали в Подмосковье на станцию, вышли в открытое поле, чтобы увидеть вот это затмение полное.

Время было в газетах написано. Пока ждали этого затмения, шутили там, смеялись. И вот наступил момент затмения. Сначала все притихли. А потом молча, гурьбой кинулись бежать к станции. Вот что это было? Это была какая-то неосознанная паника. Хотя им заранее объяснили, что ничего страшного нет", – рассказывает Анатолий Хлыстов.

В чем причина этого страха? Неужели он берет свое начало из древних легенд о вампирах и оборотнях? Ведь для большинства из нас мифы о солнце и тьме – не больше чем сказки? Почему с древних времен мы, глядя на небо, пытаемся разгадать его тайны?

Темные пятна

Интересно, что именно любопытство и наблюдательность наших предков помогли человечеству совершить многие научные открытия. Так, еще задолго до появления телескопов было замечено, что на Солнце время от времени появляются различные знаки. В Рождество люди видели на Солнце силуэт ягненка, в канун Пасхи – Богородицу, которая красила к празднику яйца. В начале XVII века тайна темных пятен на Солнце нашла свое объяснение.

В 1609 году итальянский ученый Галилео Галилей изобрел первый телескоп и начал проводить ежедневные наблюдения за небесными телами. Это позволило ученому подтвердить известную всем гелиоцентрическую систему мира. Согласно ей, именно Солнце является главным небесным светилом.

"Галилей, когда он посмотрел на Солнце в телескоп, он на нем обнаружил солнечные пятна. И это на него произвело такое впечатление (а надо понимать, что это времена Средневековья, инквизиция там, когда Солнце провозглашалось божественным идеальным телом), что он даже побоялся об этом, вообще говоря, сообщать кому-то и писал об этом только в письмах своим ближайшим друзьям", – говорит главный научный сотрудник физического института им. П.Н. Лебедева РАН доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

Изначально ученые предположили, что темные пятна на Солнце – холодные образования. Как оказалось, это не так: температура поверхности Солнца около шести тысяч градусов по Цельсию, тогда как температура солнечного пятна – около 4,5 тысячи градусов (окружены они областями с температурой 6 тысяч градусов). Мы замечаем солнечные пятна лишь потому, что остальная поверхность Солнца светится гораздо ярче.

На самом деле пятно тоже горячее и светлое, но на фоне остальной поверхности Солнца оно кажется нам темным. И, если предположить, что когда-нибудь солнечные пятна покроют всю поверхность Солнца, мы просто перестанем их замечать.

"Первые попытки наблюдать Солнце ежедневно, по сути, были попытки изучать солнечные пятна. Люди рисовали на Солнце, каждый день что-то рисовали. Они рисовали круг и рисовали солнечные пятна. Сколько их – много, мало? И, по сути, таким вот образом, ежедневными зарисовками, они обнаружили: Солнце меняется. На нем то много пятен, то мало пятен, они дробятся и т. д", – рассказывает Сергей Богачев.

Подобными зарисовками увлекался и Генрих Швабе – аптекарь из небольшого немецкого городка. Он не был астрономом и не стремился изучить природу солнечных пятен. Швабе был одержим другой идеей: он считал, что вокруг Солнца вращается таинственная планета Вулкан.

"Солнце, что называется, ослепляет. И если планета там рядышком находится, мы ее в лучах просто не увидим. Но Швабе этот как раз сообразил, что если планета будет проходить между нами по диску Солнца, то мы ее увидим на диске как пятнышко. И он решил наблюдать каждый погожий день, зарисовывать пятнышки на Солнце. Значит, если среди пятен солнечных появится пятнышко, которое будет сдвигаться по отношению к ним, значит, это планета", – утверждает Анатолий Хлыстов.

Швабе соорудил на верхнем этаже своей аптеки небольшую обсерваторию и в течение 17 лет каждый солнечный день ждал появления планеты Вулкан. Но планету обнаружить так и не удалось. Астроном-любитель не стал отчаиваться и все свои многолетние наблюдения изобразил на графике.

По горизонтальной оси Швабе отложил время, по вертикальной – число пятен на Солнце, которое ему удалось зафиксировать за годы наблюдений. То, что увидел Швабе на графике, вскоре потрясло научный мир. Он предположил, что минимальное и максимальное количество пятен на Солнце повторяется в среднем каждые 11 лет.

"Оказалось, что эти пятна, которые он как мусор зарисовывал, – он неожиданно обнаружил на них вот эту синусоиду, 11-летнюю, и опубликовал. Никто ему, конечно, не поверил, потому что он просто не ученый, городской сумасшедший. Только потом, когда ученые подключились в это, поняли, что действительно, вот такой загадочный солнечный цикл", – поясняет Сергей Богачев.

Лампочка перегорела

Что же происходит в течение этих 11 лет? И почему нам важно вести постоянные наблюдения за Солнцем? Дело в том, что Солнце – своего рода огромный магнит. Каждые 11 лет на нем происходит смена магнитных полюсов – северный и южный полюс меняются местами.

При этом мы знаем, что Солнце находится в постоянном вращении. Как любая звезда, Солнце представляет собой газовый шар. Этот шар вращается не как твердое тело, а дифференциально, то есть разные части Солнца вращаются вокруг оси с разной скоростью.

"Экватор вращается быстро, а если мы движемся к полюсам, то они вращаются медленнее. Если мы движемся вглубь – вглубь они тоже вращаются быстрее. И получается такая ситуация, что магнитное поле, которое вморожено вот в эту плазму – оно определенным образом закручивается, усиливается, и потом оно настолько усиливается, что оно начинает всплывать на поверхность. И вот это вот появляются эти пятна активной области, и вспышки – это все", – рассказывает директор ИЗМИРАН, действительный член Международной академии астронавтики, доктор физико-математических наук Владимир Кузнецов.

Фото: ТАСС

Таким образом, огромная энергия вращения Солнца способна переходить в энергию магнитного поля. Но что бывает, если этой энергии освобождается слишком много? Для наглядности представим себе обычную электрическую лампочку.

Наверняка вы не раз сталкивались с ситуацией: входите в комнату, включаете свет и слышите хлопок – лампочка перегорела. Мы объясняем это тем, что произошло перенапряжение в сети. Вспышка на Солнце чем-то напоминает этот процесс.

"Солнце – это водород и гелий. И в этом смысле не очень понятно, что вообще может взрываться на Солнце, потому что водород не взрывается и гелий не взрывается. Вот на Солнце происходят взрывы другой природы – они электрические.

Дело в том, что Солнце – это некий плазменный объект, в котором легко текут разного рода токи соответственно. И вот эти вот токи способны накапливать огромную энергию, которая при определенных условиях способна выделяться в виде взрыва", – говорит Сергей Богачев.

Супервспышка

Взрывы на Солнце сопровождаются выбросом невероятного количества энергии. Представьте себе энергию, которая образуется при взрыве нескольких тысяч водородных бомб, или энергию, потребляемую человечеством за десятки веков. Примерно столько же выделяется во время каждой вспышки на Солнце.

1 сентября 1859 года. В этот день произошла мощнейшая за историю человечества солнечная вспышка.

"Это была очень мощная вспышка, ее назвали супервспышкой. И ее наблюдал первый английский астроном Керрингтон. И поэтому потом до сих пор стали называть эту вспышку "событие Керрингтона". Значит, в чем суть? На Солнце произошла вспышка, он ее наблюдал с помощью телескопа как свечение каких-то там пятнышек беленьких.

Ну вспышка и вспышка. Бог с ней, что называется. Но последствия какие были? Как теперь мы уже знаем, после этой вспышки была выброшена огромная масса заряженного вещества с магнитным полем, которая пошла в сторону Земли, причем со скоростью, которая была в несколько раз большей, чем обычно бывает при вспышках", – рассказывает Анатолий Хлыстов.

Фото: ТАСС

Это вещество устремилось к земле с огромной скоростью. Его энергия была настолько сильной, что атмосфера планеты ионизировалась. В результате по всему миру наблюдались невероятной силы полярные сияния.

Очевидцы рассказывали: в ночь на 2 сентября при этом сиянии можно было читать газету, а в горах Северной Америки яркий свет разбудил золотоискателей, которые решили, что наступило утро. Но, наблюдая красоту полярных сияний, человечество оказалось на грани катастрофы. Началась сильнейшая в истории нашей планеты магнитная буря.

"Выбрасывается некое солнечное вещество, масса, вместе с магнитным полем, такое облако движется, и вот, когда оно достигает орбиты Земли, сталкивается с магнитосферой, то возникают магнитные бури, которые тоже вызывают многие такие процессы в околоземном пространстве, на Земле, которые воздействуют и на биосферу, и на техносферу", – объясняет Владимир Кузнецов.

Европу и Северную Америку охватила солнечная тревога: магнитная буря вывела из строя всю телеграфную систему.

"В то время уже были телеграфы проволочные (не беспроводные, а вот именно проволочные). И вот телеграфные аппараты, которые были подвержены вот этим зарядам, токам, которые наводились от пришедшего заряженного вещества, эти аппараты выходили из строя, бумага в них горела. А те аппараты, которые были вообще отключены от сети, то в них вырабатывался наведенный ток и они начинали работать", – говорит Анатолий Хлыстов.

Магнитные колебания

Считается, что подобные вспышки на Солнце происходят не чаще чем раз в 500 лет. Однако уже через 130 лет после события Керрингтона произошел аналогичный случай. В канадской провинции Квебек была зарегистрирована еще одна мощная магнитная буря.

Миллионы человек на девять часов остались без электричества. Почему наша планета так уязвима? Нужно ли человечеству защищаться от солнечной агрессии? И как нам удалось выжить с таким неспокойным светилом?

"У Земли есть магнитное поле, и у Земли есть атмосфера, что совсем не очевидно, потому что, скажем, вот планеты ближайшие к нам – Венера и Марс, которые похожи на Землю по размерам, на таком же расстоянии от Солнца – у них нет магнитного поля.

У Земли есть плотная атмосфера. Вот эти вещи работают как щиты. Как работает атмосфера Земли? То есть она все жесткое излучение Солнца (рентгеновское, гамма-излучение), которое смертельно для жизни, – она полностью поглощает", – рассказывает Сергей Богачев.

Природа сделала все, чтобы Земля и Солнце мирно сосуществовали друг с другом. Тем не менее наше небесное светило постоянно напоминает нам о себе. 1905, 1917, 1991 годы. О чем нам говорят эти даты? Это годы великих потрясений в нашей стране. Они, случайно или нет, совпадают с периодами так называемого активного солнца. В то же время замечено: в годы мировых финансовых кризисов Солнце ведет себя относительно пассивно.

Фото: ТАСС

"Был такой ученый, Чижевский, который не был общепризнан и который, по сути, жизнь посвятил данной тематике. Что он делал? Он делал довольно простые вещи. Он брал кривые активности Солнца многолетние, там, за десятилетия, когда есть максимумы и минимумы, и накладывал эти графики на графики, совершенно, там, разные вещи: урожай кукурузы в Мексике, число самоубийств в городе Нью-Йорке, характеристики крови у человека, эритроциты – и показывал, просто есть корреляция.

Корреляция безусловная. Другое дело, что он почему не был признан – потому что не смог объяснить это. Науке мало сказать, что "я что-то вижу". Надо объяснить, почему это так", – утверждает Сергей Богачев.

До сих пор никто так и не доказал, существует ли прямая связь между активностью Солнца и социальной жизнью человека. Можем ли мы вообще чувствовать изменения, происходящие за миллиарды километров во Вселенной? Вспомним школьный эксперимент: к электрическому прибору подносят магнит.

Стрелка амперметра стоит неподвижно. Но если магнит поперемещать, стрелка начинает прыгать, таким образом реагируя на переменное магнитное поле. Точно так же обстоит дело с организмом человека. Чтобы реагировать на изменение магнитного поля, он должен быть своего рода проводником.

"Дальше вопрос: есть ли у человека такие проводящие контуры, в которых колебания такого поля могут вызывать дополнительные токи. Такие контуры есть у человека. Их два. Во-первых, это центральная нервная система, которая на токах основана, по сути, различных импульсах, а второй – это кровеносная система, поскольку плазма крови – это тоже плазма, там могут течь токи", – говорит Богачев.

Космическая погода

С одной стороны, эти магнитные колебания не так сильны, чтобы создавать в организме человека критические параметры. С другой – это настолько тонко организованная система, что даже самые слабые эффекты могут оказывать на нас непредвиденные воздействия.

Фото: ТАСС/Илья Питалев

Именно поэтому в дни активного солнца наш организм может испытывать стресс. Во время магнитных бурь мы часто чувствуем головную боль, недомогание и усталость. Магнитные бури влияют на скорость нервных реакций в мозге человека. Поэтому в такие дни возрастает количество несчастных случаев, травматизма и дорожно-транспортных происшествий.

"Представьте себе: вы переходите дорогу на красный свет светофора или вообще без светофора где-нибудь идете. Вы смотрите: идет машина, и не одна, и вы рассчитываете: сейчас я побегу и я успею перебежать. И все вы рассчитали, перебежали. Но когда магнитная буря идет, у вас реакция замедленная.

Водитель, который идет перпендикулярно к вашей траектории – то же самое: в нормальный день он давит на педаль, тормозит и все в порядке, никакого ДТП. А тут у него реакция замедленная. И он нажимает на педаль позже. Вы позже побежали, он позже нажал на педаль, в результате вы встретились. Вот причина увеличения ДТП", – рассказывает Анатолий Хлыстов.

Предугадать, будет ли человек реагировать на магнитные бури, довольно сложно. Настолько же сложно спрогнозировать солнечную активность. Ни один ученый с абсолютной точностью не предскажет, как будет вести себя кипящий огненный шар в ближайшие несколько лет.

"Вот мы смотрим на Солнце, видим активность, видим там вот эти активные области, которые дают эти вспышки, выбросы массы. А когда это произойдет – сказать не можем, потому что мы не знаем триггерных механизмов. Это как бы такой спусковой крючок, который запускает эту вспышку, или выброс", – объясняет Владимир Кузнецов.

Мы привыкли, что наша жизнь зависит от разных природных факторов, например от погоды. Верный прогноз погоды во многом облегчает жизнь человека. Относительно недавно ученые заговорили о том, что пришло время составлять и другой прогноз. Около 30 лет назад научным обществом было введено понятие "космическая погода".

"Это и есть погода, по аналогии с той погодой, которая у нас на Земле, когда мы говорим о температуре, о ветре, о шторме, о дожде, о снеге и так далее, только там другие немножко параметры, другие характеристики среды", – отмечает Кузнецов.

Солнечный ветер

Названия этих параметров иногда повторяют привычные нам, например, вместо земного ветра ученые исследуют особый, солнечный ветер. Что же это такое? Из Солнца непрерывно истекает поток частиц – электронов, ионов, протонов. Эти частицы и получили название "солнечный ветер".

"Обнаружили это так, что вокруг Солнца летают кометы. И вдруг видят, что все кометы имеют хвосты, которые отклонены от Солнца. Значит, это говорит о том, что что-то от Солнца дует и сдувает вот эти хвосты комет. А потом уже были открыты, собственно говоря, измерениями непосредственно, в межпланетном пространстве вот эти потоки частиц – солнечный ветер", – рассказывает Владимир Кузнецов.

Фото: ТАСС/Валентин Кузьмин

Скорость такого солнечного ветра около 800 километров в секунду. Это в тысячи раз быстрее самого сильного торнадо на Земле. Солнечный ветер может нести в себе опасность: его заряженные частицы, также как и солнечные вспышки, могут провоцировать магнитные бури.

Сегодня для изучения солнечной активности на базе многих исследовательских институтов создаются центры прогнозов космической погоды. Получить информацию о текущей геомагнитной обстановке теперь может любой желающий – стоит позвонить по телефону. Чаще всего космической погодой интересуются люди, организм которых чувствителен к магнитным бурям. Ученые же мыслят в более глобальных масштабах.

"Дело в том, что наша жизнь – она сейчас стала очень сильно зависеть от спутников: система связи, навигация, система телевидения. Чего еще раньше не было. А спутники, в отличие от нас, в каком-то смысле намного более подвержены воздействию вспышек и так далее. По этой причине, поскольку довольно сильное воздействие на спутники, то через спутники, через помехи в их работе, даже через сбои и выход из строя – это воздействие, к сожалению, сказывается и на нашей жизни, на повседневной", – говорит Сергей Богачев.

Выходит парадокс: чем больше развивается техническая сфера, тем сильнее мы зависим от Солнца. Ведь страшно представить, к чему сегодня может привести, например, сильнейшая магнитная буря. Современная цивилизация в прямом смысле держится на розетке. Массовое отключение электричества даже на несколько минут может превратиться в стихийное бедствие для нашей планеты.

"И представляете себе, это опять солнечный теракт получается. Все выходит из строя. Полный разлад в хозяйстве, технике, в военной и просто в жизни. И поскольку ремонт этих трансформаторов невозможен, их нужно создавать заново, они посчитали, что только через примерно год можно восстановить завод и создать новые трансформаторы и запустить их в работу.

А целый год как будут люди жить без электричества? Далее. Все спутники, на которых установлены всякие там ретрансляторы, передающие станции, вся связь, которая идет через спутники (это наши мобильные телефоны, это наше телевидение, это, опять же, GPS и так далее) – все выходит из строя.

Если раньше, во времена Керрингтона, это кончилось бы тем, что аппараты телеграфные вышли из строя, то здесь получается ужасная трагедия для всей Земли в целом. И вообще неизвестно, чем это может закончиться", – рассуждает Анатолий Хлыстов.

Природная зависимость

Нашу зависимость от солнца мы можем объяснить и на более простом уровне. Подумайте, в какое время года вы чувствуете себя счастливее? Когда вам легче просыпаться: летом с первыми лучами солнца или зимой в темноте, включая настольную лампу? Ученые установили: яркий солнечный свет – природный антидепрессант. Он помогает регулировать биоритмы человека и, как следствие, является лекарством от бессонницы.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

"Солнечный свет прежде всего влияет на выработку такого очень важного гормона, как мелатонин. Мелатонин вырабатывается в головном мозге в шишковидной железе. Это гормон, который обладает очень широким действием, начиная от регуляции ритма "сон – бодрствование", влияет на защитные силы организма, влияет на выработку гормонов, которые поддерживают хорошее настроение.

Надо сказать, что мелатонин и серотонин – они относятся, в общем, к одной группе биогенных аминов так называемых, которые участвуют в биохимии мозга, определяя наше настроение очень сильно", – рассказывает врач-психиатр, психотерапевт Сергей Обложко.

Во все времена люди верили в чудодейственную силу Солнца. Еще наши предки говорили, что небесное светило может подарить здоровье и долголетие.

"Считалось, что во время беременности, и вообще если ты хочешь получить красоту, ты должен смотреть на красивые вещи. А Солнце считалось эталоном красоты – это правда. При помощи Солнца, так как оно считалось самым красивым, и считалось, что, если смотреть на солнце или садиться на солнечный свет, тогда тоже будешь красивым, как и Солнце", – говорит Оксана Чеха.

И в наше время есть люди, которые считают: Солнце способно дарить не только красоту, но и энергию. Они называют себя по-разному: бретарианцы, солнцееды или праноеды. Эти люди утверждают, что не нуждаются в пище. Все, что нужно им для выживания, – энергия небесного светила.

Первое упоминание о таком типе питания можно найти в философии индуизма. В индийской медицине солнечный свет считается главным источником праны – жизненной энергии. Последователи философии бретарианства считали: питаться праной, то есть использовать энергию солнца для жизнедеятельности организма, способен далеко не каждый.

"Дело в том, что человеку, чтобы перейти на такой уровень, нужно произвести трансформацию. Для этого нужно, что называется, сделать квантовый скачок в сознании, а для этого нужно очистить свои тонкие тела, ведь у нас, кроме нашего физического тела, есть еще тонкие тела. Элементарно – это ментальное и эмоциональное тело, самые главные. Без очистки этих тел человек не сможет потреблять, усваивать эту энергию. Есть грубая пища, а солнцеедение – это тонкая энергия, тонкое питание", – считает преподаватель йоги Элора Иванова.

В истории можно найти случаи, когда человек в течение долгого времени не питался ничем, кроме энергии Солнца. К сожалению, чаще всего подобные эксперименты завершались как минимум физическим истощением. Поэтому мнение на этот счет классической медицины легко предугадать.

"Действительно существует огромное количество каких-то увлечений, каких-то теорий. В общем-то, как бы мы, врачи, мы как бы не против – можете верить во все что угодно, поклоняться как угодно. Единственное пожелание: желательно не наносить своему организму какого-то вреда. Особенно не наносить непоправимого вреда. То есть любое вторжение в нормальную физиологию организма может быть очень опасным", – утверждает Сергей Обложко.

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Гелиофобия

Солнечный свет – такое же естественное явление для человека, как воздух. Наша природа устроена так, что мы не мыслим своего существования без лучей солнца. Почему же иногда организм человека осознанно избегает света?

Например, выходя на свет из темного помещения, мы зажмуриваем глаза – это естественная защитная реакция глаза на резкий перепад степени освещенности пространства. Такое состояние кратковременно и не имеет никаких последствий. Однако подобная реакция может быть и признаком заболевания. Этот симптом носит научное название фотофобия, иначе светобоязнь.

"Боязнь света может быть связана прежде всего с какими-то заболеваниями глаз. Это может быть вызвано какими-то дефектами анатомии глаза. Это может быть вызвано употреблением каких-то препаратов или вызвано какими-то заболеваниями глаз, когда вдруг свет солнца, в общем-то, любой свет, прямо направленный в глаза, воспринимается болезненно, воспринимается неприятно, вызывает иногда почти физическую боль", – говорит Сергей Обложко.

Мало кто знаком с другой формой болезни – гелиофобия. В отличие от фотофобии это расстройство организма на уровне психики. Человек, страдающий гелиофобией, не может долгое время находиться на открытом солнце. Его охватывает единственное желание: поскорее скрыться от солнечного света.

"Вдруг он начинает слышать то, чего не слышат другие, видеть то, чего не видят другие. И очень часто он пытается отгородиться от этого. Он пытается защититься. Он замыкается в своей комнате, он зашторивает, закрывает окна, он начинает носить темные очки, он начинает надевать капюшон, у него смещается ритм "сон – бодрствование", ему больше нравится существовать ночью, когда все спят, когда стимулов из внешней среды поступает очень мало. И надо сказать, что Солнце – это сильное воздействие на головной мозг. И в этом смысле такое поведение, конечно же, является защитным", – рассказывает Обложко.

Гелиофобия чаще всего является последствием определенной психологической травмы. Например, в детстве человек получил сильный солнечный ожог. После этого он все время чувствует потребность защитить себя от солнечного света.

Другая возможная причина этого симптома – навязанное обществом мнение об опасности солнечного света: солнце может стать причиной онкологических заболеваний. Об этом сегодня можно узнать в интернете, из средств массовой информации и рекламы. После такой информационной атаки человек делает вывод: даже несколько секунд, проведенных на солнце, могут привести к тяжелым заболеваниям.

"Здесь, конечно, на невротическом уровне, гелиофобия, конечно же, рассматривается в рамках так называемых обсессивно-компульсивных расстройств, то есть навязчивых страхов. Ключевое отличие невротического уровня заключается в том, что человек это осознает как проблему.

Он сам от этого страдает. У него есть критика. Он понимает, что "да, у меня есть страх. Я боюсь, что действительно у меня возникнет рак кожи, поэтому я употребляю большое количество кремов". Он страдает, он переживает, но тем не менее он ничего не может с этим поделать.

Его страх очень глубокий и, конечно же, приводит к так называемому навязчивому поведению, которое создает дискомфорт, и очень часто человек поступает или обращается за помощью оттого, что его функционирование затруднено.

Он не может перемещаться в светлое время суток, он вынужден носить на себе большое количество одежды в жаркую погоду, он не может выходить из дому, он не может ходить на работу. Происходит так называемая десоциализация, то есть он выпадает из общества, и уже в таком виде и состоянии он уже понимает, что пора обращаться за помощью", – считает Сергей Обложко.

К счастью, пути лечения этого симптома современной медицине известны. Больной гелиофобией не всегда нуждается в применении медицинских препаратов. Дело в том, что все страхи для нашей психики вызваны потребностью организма сбросить напряжение. В этом случае лучшее лечение – это беседа с опытным психотерапевтом.

Поток элементарных частиц или нечто большее?

Задумывались ли вы когда-нибудь, что представляет собой солнечный свет? Свет – один из самых загадочных элементов нашего мира. Это поток элементарных частиц – фотонов. В начале прошлого века ученые обнаружили двойственную природу света.

"Дело в том, что свет, когда распространяется, – он распространяется как волна. От Солнца до Земли идет как волна. Однако, если он встречает какое-то тело, скажем, глаз человека, он превращается в частицу мгновенно и взаимодействует как частица. То есть в этом состоит дуализм света, и в каком-то смысле наука это понимает, но объяснить, конечно, это невозможно", – рассказывает Сергей Богачев.

Дуализм света – не самая большая загадка. Как долго живет солнечный свет? И сколько лет фотонам, которые сейчас находятся в вашей комнате?

"Очевидно, что видимый свет, который в середине Солнца рождается, он не может выйти наверх без помех. Он многократно поглощается, отражается, то есть фотон света (частица света, родившаяся в центре Солнца) – она идет по очень сложной траектории, то есть вверх-вниз, вперед-назад. И вот такой вот путь, пока она сможет добраться до поверхности Солнца, оторваться и вырваться наружу, – он достигает от 100 тысяч до миллиона лет", – говорит Богачев.

То есть некоторые фотоны света вокруг нас родились, вероятно, во времена динозавров. Они просуществовали миллионы лет, прежде чем отправились в путешествие к поверхности Земли. Кстати, зная расстояние между поверхностью Солнца и нашей планетой, можно рассчитать время такого путешествия. Расстояние от Земли до Солнца примерно 150 миллионов километров. Нам эта цифра кажется огромной.

Но давайте представим: Солнце – это шар. Если мы разложим шары по траектории Земля-Солнце, у нас получится всего 100 таких шариков, – относительно небольшое расстояние в масштабах нашей Вселенной. Двигаясь со скоростью 300 тысяч километров в секунду, солнечный свет достигает поверхности Земли примерно за 8 минут 20 секунд. Для сравнения, до самой далекой планеты, Плутона, свет идет более пяти часов.

Фото: ТАСС/Александр Колбасов

"За это время, за эти восемь минут, Солнце на небосводе смещается в правую сторону на четыре своих диска. В результате вы понимаете, что, когда мы смотрим на небо, видим диск Солнца, на самом деле в этом месте диска нет. На самом деле Солнце уже на четыре диска правее.

Если вспомнить, что расстояние до звезд гораздо больше, в тысячи, десятки тысяч раз больше, то бывают такие частые случаи, что звезда давно уже умерла, погасла, а мы продолжаем ее видеть как светящуюся. Мы видим свет давно умерших звезд. Вот такая интересная и поэтическая фраза", – объясняет Анатолий Хлыстов.

Вероятно, если наше небесное светило когда-нибудь погаснет, мы узнаем об этом не раньше чем через восемь минут. Но случится ли это? Может быть, Солнце будет жить вечно? Или, как любая другая звезда, оно со временем перестанет существовать?

"Солнце – это звезда-карлик. Это, с одной стороны, обидная вещь, с другой стороны, большая удача. Дело в том, что звезды-гиганты – они живут очень короткую жизнь. Очень яркую, но очень короткую. Они зажигаются, живут миллионы лет, 100 миллионов лет, после чего взрываются, разлетаются и так далее, то есть яркая и короткая жизнь. Звезды-карлики живут намного скромнее, то есть они светят равномерно, спокойно, но светят миллиарды лет", – рассказывает Сергей Богачев.

Сейчас Солнце прожило около пяти миллиардов лет. Это половина его жизни. К сожалению, еще через пять миллиардов Солнце действительно перестанет существовать.

"Когда звезда прожила 10 миллиардов лет, она, к сожалению, сжигает внутри, в себе, весь водород и переходит на некую новую стадию своего горения – стадию горения гелия, которая сопровождается перестройкой звезды. Звезда при такой стадии резко расширяется.

То есть Солнце начнет расширяться, оно поглотит планету Венера, оно поглотит планету Меркурий. Дальше есть два варианта: пессимистичный – что оно поглотит и Землю, тогда Земля просто испарится вообще. Не обуглится, а просто испарится, как капелька воды, поглощенная звездой.

А второй – оптимистичный – что оно не дорастет до Земли, Земля просто обуглится, превратится в головешку, там все океаны испарятся, все жидкости испарятся. И потом, через 100 миллионов лет, эта звезда-гигант снова сожмется в точку, уже окончательно умирая, в мертвое холодное тело", – говорит Богачев.

Именно так представляется конец жизни всей Солнечной системы. Без Солнца на Земле перестанут существовать океаны, и наша планета, как обугленная головешка, до конца своей жизни будет вращаться вокруг холодного белого карлика.

Однако доживет ли человеческая цивилизация до этого времени? Ведь наше существование тоже имеет временные границы. На этот вопрос у каждого ученого есть свое мнение. Науке много еще предстоит узнать о Солнце.

Возможно, мы научимся точно предсказывать солнечные циклы и узнаем механизмы солнечных вспышек, перестанем бояться затмений и научимся контролировать магнитные бури. Но ничего не изменит тот факт, что без Солнца жизнь на Земле невозможна.