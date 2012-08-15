Первая громкая отставка из-за неудач России в космосе

Гендиректор центра имени Хруничева уходит в отставку по собственному желанию. Такое решение Владимир Нестеров принял после совещания у Дмитрия Медведева, на котором обсуждались последние неудачи в космической отрасли

Обещание премьер-министра России Дмитрия Медведева найти виновных в космических авариях, похоже, дало первые результаты. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в аппарате правительства, глава космического центра имени Хруничева Владимир Нестеров подал в отставку.

Ранее Нестерова называли одним из кандидатов на увольнение - он является разработчиком и изготовителем разгонного блока "Бриз-М", из-за которого, предположительно, произошла последняя авария.

В числе других кандидатур на "вылет" называются 69-летний главный конструктор ФГУП ОКБ "Марс" Анатолий Сыров (разработчик систем управления), а также 54-летний гендиректор КБ химического машиностроения Владимир Петрик (изготовитель двигательной установки разгонного блока "Бриз-М"). Не исключены отставки и в самом Роскосмосе.

Напомним, Нестеров стал гендиректором ГКНПЦ 25 ноября 2005 года, сменив на этом посту Александра Медведева, которого сняли с должности за неудачи с космическим аппаратом "Монитор-Э" и аварийный запуск 8 октября 2005 года с Плесецка, в результате которого был потерян европейский научный спутник "Криосат".

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание, на котором дал Роскосмосу месяц на разработку мер по повышению качества работы отрасли. По словам премьера, за неудачный запуск платит только страховая компания, при этом ответственность на реальных виновников, выпустивших некачественную продукцию, не распределяется никак.

Помимо провального запуска двух спутников связи 6 августа, статистика неудач российской ракетно-космической отрасли и центра имени Хруничева следующая: в феврале 2006 года ракета-носитель "Протон-М" не смогла вывести в космос спутник связи "Арабсат-4А"; 5 декабря 2010 года после старта ракеты-носителя "Протон-М" упали в Тихий океан три навигационных спутника "Глонасс-М"; 1 февраля 2011 года после запуска ракеты-носителя "Рокот", оснащенной разгонным блоком "Бриз-КМ" производства центра имени Хруничева, на нерасчетную орбиту был выведен военный геодезический спутник "Гео-ИК-2"; 18 августа 2011 года на нерасчетной орбите оказался спутник связи "Экспресс-АМ4", запускавшийся с помощью ракеты-носителя "Протон-М", также оснащенной разгонным блоком "Бриз-М".